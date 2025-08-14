У кремлі озвучили час зустрічі Трампа з путіним на Алясці

Також став відомий склад делегації рф.

У кремлі повідомили час початку зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром путіним, а також оголосили склад своєї делегації на переговори, які відбудуться на Алясці.

Про це інформують російські ЗМІ.

Зустріч розпочнеться 15 серпня о 22:30 за київським часом із тет-а-тет переговорів у присутності перекладачів. Про це заявив помічник президента рф Юрій Ушаков.

Після першої бесіди відбудеться зустріч із делегаціями обох сторін.

До російської делегації увійдуть: Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров; Помічник президента Юрій Ушаков; Міністр оборони Андрій Білоусов; Міністр фінансів Антон Сілуанов; Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який також брав участь у попередніх переговорах із США цього року.