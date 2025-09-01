Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно

01 вересня 2025, 10:57
У Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно
Фото: з вільного доступу
Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
У тимчасово окупованому Криму дрони Головного управління розвідки МО України уразили два вертольоти МІ-8 і атакували судно. 
 
Про це повідомили у телеграмі розвідки. 
 
"Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", – зазначили у ГУР. 
 
Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. 
 
"Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", – повідомила розвідка. 
війна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

