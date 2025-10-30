У Криму окупанти обмежили роботу Telegram та WhatsApp
30 жовтня 2025, 19:55
Фото: з відкритих джерел
Замість них росіяни вимагають встановити російський месенджер Max.
Російські окупанти обмежили роботу в тимчасово окупованому Криму двох популярних месенджерів - Telegram та WhatsApp.
Про це повідомляє інформаційне агентство QIRIM.News.
Зазначається, що мова йде про часткове обмеження роботи двох месенджерів. Найбільший окупаційний провайдер телеком-послуг "Волна" повідомив, що діє згідно із розпорядженням "Роскомнадзора" - вони, нібито, стосуються абонентів усіх операторів та провайдерів на так званій "території росії".
При цьому окупаційне "міністерство комунікацій та зв'язку" в Криму рекомендує місцевим мешканцям встановити російський месенджер Max замість Telegram та WhatsApp.
Нагадаємо, що з 12 вересня 2025 року в росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають від росіян переходити на нього з інших платформ. При цьому новий месенджер не просто нав'язують. Фактично, це ще один інструмент стеження за росіянами та населенням тимчасово окупованих росією територій. Зокрема в кремлі проговорилися, що листування в месенджері цілком "прозорі" для ФСБ рф.