У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі

Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала

В Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей.

Про це повідомила поліція Києва.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.

"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.