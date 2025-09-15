Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі

15 вересня 2025, 20:11
У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі
Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала
В Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей.
 
Про це повідомила поліція Києва. 
 
Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.
 
"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні.
 
Правоохоронці додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.
 
Згодом, у поліції надали уточнюючу інформацію щодо ситуації.
 
Внаслідок детонації боєприпасу загинув 38-річний власник оселі та його 46-річний товариш. Ще одного жителя столиці 48 років з пораненнями госпіталізовано, його стан наразі стабільний,
– повідомили там.
 
Поліція продовжує працювати на місці події та встановлює всі обставини.
 
За вказаним фактом слідчими Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок" та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з бойовими припасами.
 

 

