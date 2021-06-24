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У Києві з 10:00 впроваджується обмеження на в'їзд великовантажного транспорту через спеку - поліція

Обмеження діє на всіх під'їздах до Києва
Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад 28°С.
У Києві з 10:00 впроваджується обмеження на в Фото: informator.news

У Києві через перевищення денної температури повітря понад 28°С із 10:00 до 22:00 обмежено в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на  Патрульну поліцію столиці.

"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад 28°С. Обмеження діє на всіх під'їздах до Києва", - йдеться в повідомленні поліції в Telegram.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).

Нагадаємо, що "пилова буря" досі зберігається у Києві

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24 06 2021 10:06
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