CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад 28°С.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з 10:00 впроваджується обмеження на в'їзд великовантажного транспорту через спеку - поліція
Обмеження діє на всіх під'їздах до Києва
Фото: informator.news
У Києві через перевищення денної температури повітря понад 28°С із 10:00 до 22:00 обмежено в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Патрульну поліцію столиці.
"Сьогодні, 24 червня, з 10:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад 28°С. Обмеження діє на всіх під'їздах до Києва", - йдеться в повідомленні поліції в Telegram.
Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00).
Нагадаємо, що "пилова буря" досі зберігається у Києві
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24 06 2021 10:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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