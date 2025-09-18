У Латвії на пляжі знайшли уламок російського дрона

Після виявлення дрона на місце події вирушила група знешкодження нерозірваних боєприпасів задля проведення аналізу.

На пляжі у Вентспільському краю Латвії 18 вересня знайшли уламок російського безпілотника "Гербера", який винесло на берег морем.

Андріс Спрудс згодом повідомив, що на пляж вимило "хвостову частину російського дрона-приманки “Гербера“". За його словами, об'єкт не є вибухонебезпечним.