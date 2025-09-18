Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Латвії на пляжі знайшли уламок російського дрона

18 вересня 2025, 20:47
У Латвії на пляжі знайшли уламок російського дрона
Фото: NBS / X
Після виявлення дрона на місце події вирушила група знешкодження нерозірваних боєприпасів задля проведення аналізу.
На пляжі у Вентспільському краю Латвії 18 вересня знайшли уламок російського безпілотника "Гербера", який винесло на берег морем.
 
Про це повідомили Національні збройні сили та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
 
Після виявлення дрона на місце події вирушила група знешкодження нерозірваних боєприпасів задля проведення аналізу.
 
Андріс Спрудс згодом повідомив, що на пляж вимило "хвостову частину російського дрона-приманки “Гербера“". За його словами, об'єкт не є вибухонебезпечним.
 
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня доручила міністрам оборони та внутрішніх справ зв’язатися з польськими колегами, аби з’ясувати, чи цей дрон схожий на той, що був знайдений у Польщі минулого тижня.
 
"Нашим пріоритетом було зміцнення східного кордону, але водночас очевидно, що не менш важливо захищати узбережжя Балтійського моря, встановлюючи необхідні датчики", — додала Сіліня.

 

