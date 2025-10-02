Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Латвії понад годину не працювали урядові сайти через кібератаку

02 жовтня 2025, 15:21
Фото: з вільних джерел
Наразі влада зʼясовує причини атаки.

У четвер, 2 жовтня, державні вебсайти Латвії опинилися під масштабною DDoS-атакою, унаслідок чого сторінки були недоступні понад годину.

Про це повідомляє Delfi.

Збої спостерігалися, зокрема, у роботі сайту Служби державних доходів, порталу послуг державного управління, сайту Кабінету міністрів, міністерств, самоврядувань та інших державних установ.

Користувачам також був недоступний сайт державного застосунку eParaksts.lv.

Опівдні роботу державних сайтів вдалося відновити.

Наразі влада зʼясовує причини атаки. Після завершення аналізу Латвійський державний радіо- і телевізійний центр (LVRTC) надасть більш детальні коментарі про кібератаку, що сталася.

Латвіякібератака

