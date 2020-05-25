У Львові почали проводити ІФА-тести на коронавірус (це щоб точно знати, чи перехворіла ним людина)

За словами Садового, ІФА-тести не є заміною ПЛР-тестування

У Львові розпочалося тестування на антитіла на коронавірус за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) - це високоточний спосіб встановлення, чи хворіла людина коли-небудь на COVID-19.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, повідомляє "Громадське".

"Апарати для таких досліджень (ІФА-тестування - ред.) є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові", - зазначив він.

За словами Садового, ІФА-тести не є заміною ПЛР-тестування - вони мають на меті не так виявити, чи хвора людина на коронавірусну хворобу зараз, скільки визначити передусім тих, хто вже перехворів.

Раніше у Львові пом'якшили введений через коронавірус карантин. Із 15 травня відкрили візові центри, непродовольчі ринки продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю. А з 18 травня запрацювали магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах та поліклініки міста.

Імуноферментний аналіз (ІФА) - це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів шляхом реакції антиген-антитіл.

18 травня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував підписання указу про масове ІФА-тестування.