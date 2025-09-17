У Литві відкрито першу школу дронів біля Калінінграда
17 вересня 2025, 14:55
Школа розташована в місті Таураге, лише за 20 км від російського анклаву Калінінград.
Литва відкрила першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати, збирати та програмувати дрони.
Про це повідомляє Reuters.
Як заявив заступник міністра оборони Томаш Годляускас, ця ініціатива є частиною стратегії з нарощування військового оборонного потенціалу.
"Все зводиться до розбудови військового оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з росією та білоруссю", – сказав Томаш Годляускас.
У школі учнів навчають керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, а також відпрацьовувати віртуальні польоти на комп'ютерах. Діти з ентузіазмом долучаються до занять, попри те, що іноді розбивають мінідрони під час практики.
Зазначається, що Литва, яка є членом НАТО, раніше звернулася до Альянсу з проханням посилити свою протиповітряну оборону. Це сталося після того, як влітку два російські безпілотники, що прямували з білорусі, розбилися на її території.