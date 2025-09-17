Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Литві відкрито першу школу дронів біля Калінінграда

17 вересня 2025, 14:55
У Литві відкрито першу школу дронів біля Калінінграда
Школа розташована в місті Таураге, лише за 20 км від російського анклаву Калінінград.

Литва відкрила першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати, збирати та програмувати дрони. 

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив заступник міністра оборони Томаш Годляускас, ця ініціатива є частиною стратегії з нарощування військового оборонного потенціалу.
 
"Все зводиться до розбудови військового оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з росією та білоруссю", – сказав Томаш Годляускас.
 
У школі учнів навчають керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, а також відпрацьовувати віртуальні польоти на комп'ютерах. Діти з ентузіазмом долучаються до занять, попри те, що іноді розбивають мінідрони під час практики.
 
Зазначається, що Литва, яка є членом НАТО, раніше звернулася до Альянсу з проханням посилити свою протиповітряну оборону. Це сталося після того, як влітку два російські безпілотники, що прямували з білорусі, розбилися на її території.

 

Литвадронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється