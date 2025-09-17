У Литві відкрито першу школу дронів біля Калінінграда

Школа розташована в місті Таураге, лише за 20 км від російського анклаву Калінінград.

Литва відкрила першу з дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати, збирати та програмувати дрони.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив заступник міністра оборони Томаш Годляускас, ця ініціатива є частиною стратегії з нарощування військового оборонного потенціалу.

"Все зводиться до розбудови військового оборонного потенціалу, до чого Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з росією та білоруссю", – сказав Томаш Годляускас.