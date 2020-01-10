У людей з високою смаковою чутливістю язика переважно консервативні погляди — дослідження

Американські вчені з Університету Корнелла знайшли зв’язок між високою щільністю грибоподібних сосочків язику людини (випинання на слизовій оболонці) з конкретними політичними поглядами.

Про це йдеться у науковій статті, яка готується до публікації в журналі Journal of Personality and Social Psychology, повідомляє "Громадське".

Вчені провели 4 дослідження, які довели, що генетика грає важливу роль у політичних поглядах людини. Наприклад, у лібералів та консерваторів відрізняються частини геному, які пов'язані зі смаком та нюхом.

У першому дослідженні 320 учасників попросили розмістити тестову смакову полоску на язик на 30 секунд й оцінити гіркоту. Спочатку порівняти свої враження зі слуховими відчуттями, а потім — із більш загальними відчуттями. До того, ж учасники перед цим мали зазначити свої політичні погляди й оцінити, наскільки вони ліберальні за 7-бальною шкалою.

Зрештою, учасники, які повідомляли про те, що для них ця гіркота відчувалася як «болюча», виявилися з більш консервативними поглядами у політиці.

У наступному дослідженні вчені виявляли взаємозв’язок зі смаковою чутливістю та ставлення людей до конкретних політичних проблем або питань. Для цього вони попросили учасників повідомити їм своє ставлення до 12 основних соціальних проблем — від соціального забезпечення до обмеження імміграції.

Що доводить дослідження?

Вчені зробили висновок, що висока смакова чутливість чітко співвідноситься з консервативними поглядами на права ЛГБТ, порнографію та аборти.

Але для того, щоб точно підтвердити взаємозв’язок високої чутливості язику людини до політичних поглядів, дослідники намагалися з’ясувати щільність грибоподібних сосочків язику — там, де розташовується більшість смакових рецепторів язику.

Для цього експерименту запросили 484 людей. В них підфарбовувався язик синім харчовим барвником, а після цього проводилася фотозйомка.

Теза вчених підтвердилася — висока щільність грибоподібних сосочків передбачала більший політичний і соціокультурний консерватизм. Водночас різниці з віком людини, статтю або расовою чи етнічною приналежністю не виявили.

Дослідження показує, що існує певний біологічний механізм, завдяки якому можуть успадковуватися ідеологічні вподобання.

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