У мережі з'явилися фото задимлення на Запорізькій АЕС: у Міненерго пояснили
12 серпня 2025, 20:11
Фото: t.me/other_nikopol
Задимлення сталося в районі вантажного порту станції.
У мережі опублікували фото, на яких Запорізька АЕС оповита димом. Задимлення сталося в районі вантажного порту станції.
Про це у Telegram повідомило Міністерство енергетики України.
"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили в міністерстві.
Там уточнили, що подібний інцидент привертає увагу до тих загроз, які створює російська окупація найбільшої АЕС у Європі.
"Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - додали в Міненерго.
У відомстві звернули увагу, що будь-які провокації або військові дії в районі ЗАЕС можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків для всього континенту.