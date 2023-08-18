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У Міноборони відповіли на статтю WP про те, що ЗСУ не відіб'ють Мелітополь і не досягнуть головної цілі

18 серпня 2023, 15:55
У Міноборони відповіли на статтю WP про те, що ЗСУ не відіб'ють Мелітополь і не досягнуть головної цілі
Джерело unian
За його словами, стаття є "новим вкидом" від творців "росіяни візьмуть Київ за 72−96 годин".

Радник міністра оборони України Олексій Копитько відреагував на матеріал The Washington Post, у якому журналісти, посилаючись на дані розвідки США, пишуть, що ЗСУ не зможуть цьогоріч звільнити Мелітополь і досягти головної цілі контрнаступу — зруйнувати сухопутний коридор до Криму.

Про це він написав у  Facebook.

Зокрема, у статті йдеться, що "ЗСУ зупиняться за кілька миль від Мелітополя", а адміністрація президента США Джо Байдена нібито "стурбована наступом ЗСУ під Бахмутом, який міг підірвати ефективність контрнаступу на півдні".

"Особливо цікаві причини "незвільнення": активність у районі Бахмута, куди залучені сили української армії, прагнення командування знизити рівень втрат за рахунок тактики малих груп. Намагаюся уявити логіку цих письменників. Тобто українська армія повинна: відійти від Бахмута. Куди? Відразу за Дніпро? Або є розуміння, як без бою зупинити росіян у Бахмуті/Авдіївці/Мар'їнці тощо, щоб вони не лізли далі?" — відреагував радник міністра.

Він наголосив: сприймати анонімні посилання на "розвідку", "джерела" у ЗМІ, "які неодноразово помічені у спробах чинити нездоровий тиск, категорично не варто". За словами Копитька, ЗСУ можуть не досягти будь-яких завдань, якщо не матимуть зброї.

"Усі ці вкиди схожі на перевернуту пірамідку, коли змінюється причина і наслідок: навіщо їм давати зброю, якщо вони не візьмуть Мелітополь — не даємо зброю — дивіться, вони не взяли Мелітополь — а ми про це й говорили — які ми далекоглядні молодці", — додав він.

СШАМелітопольЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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