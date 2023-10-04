У Молдові суд допустив до виборів колишніх членів проросійської партії "Шор"

Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь у виборах членів неконституційної проросійської партії "Шор".

У Молдові Конституційний суд визнав незаконною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам раніше розпущеної партії "Шор" брати участь у виборах.

Про це пише TV8.

У червні 2023 року Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію "Шор" неконституційною, бо вона підкуповувала протестувальників для дестабілізації ситуації у країні.

Судді молдовського Конституційного суду 3 жовтня розглянули скаргу п’яти депутатів від розпущеного «"Шору", зокрема його колишньої віцеголови Марини Таубер, з вимогою визнати неконституційною статтю Кодексу про вибори, яка забороняла їм обиратись на посади.

Після семи раундів дебатів суд вирішив прийняти скаргу незалежних депутатів і визнати оспорювані положення Кодексу про вибори неконституційними.

Таким чином, члени розпущеної та визнаної неконституційною партії "Шор" тепер мають право брати участь у місцевих виборах 5 листопада, а також у виборах, які відбудуться в Молдові протягом наступних п'яти років.

Рішення конституційного суду є остаточним, оскарженню не підлягає та набуває чинності з дня його ухвалення.