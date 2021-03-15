У МВС повідомили, коли запрацюють нові штрафи за нетверезе водіння та перевищення швидкості

Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, які днями погодив президент, запрацюють в Україні з 00:01 17 березня.

Про це розповів на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє "Громадське".

У МВС сподіваються, що новий закон протягом року дозволить знизити кількість загиблих на дорогах України на 10-15%.

"… через те, що менше людей будуть їздити напідпитку, менше людей перевищуватимуть швидкість", — вважає Геращенко.

Він зазначив, що впродовж 2020 року на українських дорогах загинули 3 554 людини.

Нагадаємо, закон про підвищення штрафів за порушення ПДР Верховна Рада остаточно ухвалила 16 лютого, а 12 березня документ підписав президент.

Що передбачає закон?

За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год тепер зможуть штрафувати на 340 грн, а за перевищення швидкості на понад 50 км/год доведеться заплатити 1 700 грн. За створення аварійної ситуації теж штрафуватимуть на 3 400 грн.

Якщо водій покине місце аварії, йому так само загрожуватиме 3 400 грн штрафу, а також позбавлення прав на 6 місяців. За пошкодження інших транспортних засобів чи дороги доведеться сплатити 1 190 грн.

За водіння без прав штрафуватимуть на 425 грн, якщо ж прав взагалі немає — штраф складе 3 400 грн. Якщо водія, якого позбавили прав, спіймають на кермуванні, то можуть оштрафувати на 20 400 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами на 1-5 років.

За водіння в нетверезому стані штраф становитиме 17 тисяч грн із позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення впродовж року штраф складе 34 тисячі грн із позбавленням прав на 3 роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 тисяча грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

За відмову від огляду щодо алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. За перехід дороги у невстановленому місці їх можуть оштрафувати на 255 грн.

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