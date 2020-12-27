У Львівській області починає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР
Як пише "Інтерфакс-Україна", про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Білошицький в неділю повідомив, що камери будуть розміщуватися в таких локаціях:
- на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;
- на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;
- на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.
"Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і ДТП", - пояснив він.
Також Білошицький нагадав, що в перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. "Зараз ця кількість зменшилася вп’ятеро, а також утричі зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери", - додав перший заступник начальника Департаменту.
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