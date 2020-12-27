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У Львівській області починає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР

Місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень
У середу, 30 грудня, на автомобільній дорозі М-06 (Київ - Чоп) запрацюють три камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
У Львівській області починає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР Фото: sumy.ua

Як пише "Інтерфакс-Україна", про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Білошицький в неділю повідомив, що камери будуть розміщуватися в таких локаціях:

- на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;

- на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;

- на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.

"Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій і ДТП", - пояснив він.

Також Білошицький нагадав, що в перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. "Зараз ця кількість зменшилася вп’ятеро, а також утричі зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери", - додав перший заступник начальника Департаменту.

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27 12 2020 15:39
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