У МЗС Туреччини назвали нові вимоги путіна

29 серпня 2025, 09:35
У МЗС Туреччини назвали нові вимоги путіна
Фото: unian.ua
За словами міністра закордонних справ Туреччини, росіяни відмовилися від деяких своїх вимог щодо України
росія більше не має наміру отримати повний контроль над чотирма областями України, які вже частково окуповані з початку повномасштабного вторгнення.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю TGRT Haber TV.
 
"Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення", - сказав він.
 
Фідан поділився, що під час третього раунду переговорів у Туреччині між Україною та рф уперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. За його словами, потім їх обговорювали на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним на Алясці.
 
Глава МЗС Туреччини зазначив, що тепер росія хоче отримати під свій контроль усю Донецьку область, а також утримати позицій по лінії зіткнення в Запорізькій області.
 
"Той факт, що росіяни сказали це і погодилися на те, що це буде гарантовано механізмом безпеки, насправді пропонує щось справді чудове. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", - наголосив дипломат.
 
Фідан також визнав, що в разі втрати Донецької області Україні буде важче захищати решту територій. За його словами, міжнародні гарантії безпеки допоможуть стабілізувати ситуацію і сприяти діалогу.

 

