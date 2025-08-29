У МЗС Туреччини назвали нові вимоги путіна
За словами міністра закордонних справ Туреччини, росіяни відмовилися від деяких своїх вимог щодо України
росія більше не має наміру отримати повний контроль над чотирма областями України, які вже частково окуповані з початку повномасштабного вторгнення.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю TGRT Haber TV.
"Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення", - сказав він.
Фідан поділився, що під час третього раунду переговорів у Туреччині між Україною та рф уперше були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. За його словами, потім їх обговорювали на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором путіним на Алясці.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що тепер росія хоче отримати під свій контроль усю Донецьку область, а також утримати позицій по лінії зіткнення в Запорізькій області.
"Той факт, що росіяни сказали це і погодилися на те, що це буде гарантовано механізмом безпеки, насправді пропонує щось справді чудове. Це забезпечує основу для цієї війни, яка триває вже майже чотири роки. Є аспекти цього, які важко прийняти обом країнам, особливо українцям", - наголосив дипломат.
Фідан також визнав, що в разі втрати Донецької області Україні буде важче захищати решту територій. За його словами, міжнародні гарантії безпеки допоможуть стабілізувати ситуацію і сприяти діалогу.