У НАТО попередили, що атаки рф на енергетику України триватимуть усю зиму

У вересні росія запустила приблизно 5500 ударних дронів проти України, а в жовтні - вже близько 2400.

росія посилюватиме атаки на енергетичні об'єкти України. До того ж обстріли триватимуть без перерви протягом всієї зими.

Про це повідомив високопосадовець НАТО.

За його словами, російська повітряна кампанія проти України триває у великих масштабах, тепер переважно націлюючись на критичну національну інфраструктуру із початком опалювального сезону.

"З нинішнім щоденним темпом понад 180 ударних безпілотників-камікадзе, ми очікуємо, що ця кампанія посилюватиметься й триватиме без перерви протягом зими", - зазначив високопосадовець НАТО.