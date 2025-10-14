Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У НАТО попередили, що атаки рф на енергетику України триватимуть усю зиму

14 жовтня 2025, 21:07
Фото: aa.com.tr
У вересні росія запустила приблизно 5500 ударних дронів проти України, а в жовтні - вже близько 2400.
росія посилюватиме атаки на енергетичні об'єкти України. До того ж обстріли триватимуть без перерви протягом всієї зими.
 
Про це повідомив високопосадовець НАТО.
 
За його словами, російська повітряна кампанія проти України триває у великих масштабах, тепер переважно націлюючись на критичну національну інфраструктуру із початком опалювального сезону.
 
"З нинішнім щоденним темпом понад 180 ударних безпілотників-камікадзе, ми очікуємо, що ця кампанія посилюватиметься й триватиме без перерви протягом зими", - зазначив високопосадовець НАТО.
 
Він уточнив, що у вересні росія запустила приблизно 5500 ударних дронів проти України, а в жовтні - вже близько 2400.
 
"росія підтримує високий темп ударів, провівши чотири великомасштабні серії атак із використанням свого флоту бомбардувальників дальньої авіації у вересні", - повідомив представник НАТО.
 
Посадовець зазначив, що росія більш ніж удвічі збільшила кількість своїх пускових майданчиків для ударних безпілотників-камікадзе з грудня 2023 року, коли вона мала п’ять таких майданчиків.
 
У середині вересня рф збудувала новий майданчик у Брянську, обладнаний пусковими установками та зонами зберігання, а нещодавно вперше використала новий пусковий майданчик у Криму.
 
"Таке збільшення кількості пускових майданчиків для ударних БПЛА відповідає високому темпу запусків, що підвищує їхню інтенсивність і урізноманітнює напрямки та географічну дальність атак", - підкреслив високопосадовець НАТО.

 

