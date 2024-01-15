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ПОЛІТИКА

У НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Німеччини до можливої війни з рф

15 січня 2024, 16:20
У НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Німеччини до можливої війни з рф
Фото: з вільного доступу
У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.

Поширена інформація про підготовку Німеччини до можливого військового конфлікту з рф не є секретним розвідувальним аналізом.

Про це повідомляє директор Центру передового досвіду НАТО в галузі стратегічної комунікації Яніс Старс та представник Міноборони Німеччини.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що воно отримало сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі

"Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічними регіонами", - заявив він.

Однак тепер у НАТО стали використовувати наявні країни і географічні регіони для розробки сценаріїв навчання. Сартс підкреслив, що опублікована раніше інформація не є секретним розвідувальним аналізом, який прогнозує розвиток подальшої ситуації.

У Міноборони Німеччини не побажали коментувати інформацію.

"По суті, я можу вам сказати, що розгляд різних сценаріїв - навіть якщо вони вкрай малоймовірні - є частиною повсякденної військової діяльності, особливо у сфері навчання", - сказав представник Міноборони.

Раніше видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.

Секретний сценарій бундесверу "Оборона Альянсу 2025" починається в лютому 2024 року. росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію ще 200 тисяч військовослужбовців.

Потім кремль починає весняний наступ - спираючись на слабку підтримку Заходу в напрямку Києва, - який до червня 2024 року досягає великих успіхів і поступово відтісняє українську армію назад.

НімеччинавійнаНАТО

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