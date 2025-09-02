У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя "республіки"
02 вересня 2025, 15:55
Фото: wartime.org.ua
Такого заходу не було чотири роки.
В Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки".
Про це повідомляє NewsMaker.
В самопроголошеній адміністрації Тирасполя заявили, що в урочистому параді взяли участь більше тисячі військовослужбовців місцевого гарнізону.
На центральній площі пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування. Ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.
Захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.
У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що парад містить провокаційний характер і спрямований на підрив суверенітету та територіальної цілісності країни на кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.
Також ЗМІ наголошують на цілковитому мілітарному акценті на заходах в Тирасполі.
В Бюро додали, що в придністровському регіоні набирають силу акції пропаганди ненависти, демонстрації сили тощо.
"Ці прояви агресії сіють паніку серед жителів і привертають увагу до сучасних соціально-економічних проблем регіону, які на фоні нинішньої енергетично-гуманітарної кризи вимагають швидких і продуманих рішень", - повідомили в Бюро.