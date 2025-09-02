Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя "республіки"

02 вересня 2025, 15:55
У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя
Фото: wartime.org.ua
Такого заходу не було чотири роки.
В Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки". 
 
Про це повідомляє NewsMaker.
 
В самопроголошеній адміністрації Тирасполя заявили, що в урочистому параді взяли участь більше тисячі військовослужбовців місцевого гарнізону.
 
На центральній площі пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування. Ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.
 
Захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.
 
У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що парад містить провокаційний характер і спрямований на підрив суверенітету та територіальної цілісності країни на кордонах, визнаних міжнародною спільнотою.
 
Також ЗМІ наголошують на цілковитому мілітарному акценті на заходах в Тирасполі.
 
В Бюро додали, що в придністровському регіоні набирають силу акції пропаганди ненависти, демонстрації сили тощо.
 
"Ці прояви агресії сіють паніку серед жителів і привертають увагу до сучасних соціально-економічних проблем регіону, які на фоні нинішньої енергетично-гуманітарної кризи вимагають швидких і продуманих рішень", - повідомили в Бюро.

 

війна в Україніросія окупантиПридністров'я.

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється