У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя "республіки"

Такого заходу не було чотири роки.

В Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки".

В самопроголошеній адміністрації Тирасполя заявили, що в урочистому параді взяли участь більше тисячі військовослужбовців місцевого гарнізону.

На центральній площі пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування. Ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.

Захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.