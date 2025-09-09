У Нідерландах кажуть про "критичну ситуацію" з розміщенням українських біженців

Деяким доводиться відмовляти

Муніципалітети Нідерландів заявили, що притулки для українських біженців уже кілька місяців переповнені, тому деяким новоприбулим доводиться відмовляти в житлі.

Про це пише нідерландське видання NOS.

Так, Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) заявила про "дуже критичну ситуацію" і закликала уряд вжити заходів, зокрема надати додаткове фінансування та довгостроковий план.

За даними VNG, зараз у Нідерландах налічується понад 97 тисяч муніципальних місць для приймання біженців, і "практично всі" — зайняті. Тим часом щотижня до Нідерландів прибувають близько 300 українців, кажуть в Асоціації.

Зокрема, у місті Утрехт нещодавно були змушені вперше відмовити українським біженцям. Там також заявили, що через брак коштів, можливо, будуть змушені закрити притулки найближчим часом.

Водночас з юридичного погляду муніципалітети не можуть відмовляти українцям, які просять притулку. Уже був випадок, коли біженці з України подали позов проти муніципалітету Гронінгена. Справу вони виграли, але місто подало апеляцію.

Приміщення для українських біженців часто не належать самим муніципалітетам, а тому доводиться платити орендну плату за них. Проте й інвестувати в нові притулки також складно: перед переобладнанням приміщень підприємці часто вимагають фінансових гарантій.

У Міністерстві у справах біженців та міграції визнають проблему й у довгостроковій перспективі хочуть розглянути варіант, коли українці, які мають дохід, робитимуть внесок у плату за оренду або ж повністю забезпечуватимуть себе житлом.