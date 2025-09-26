Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Нідерландах заарештували двох підлітків підозрюваних у шпигунстві на користь росії

26 вересня 2025, 16:32
Фото: з вільних джерел
Поліція Нідерландів заарештувала двох 17-річних підлітків, яких підозрюють у шпигунстві на користь росії. Це перший випадок у країні, коли підозрюють залучення неповнолітніх до шпигунської діяльності.

Про це пише видання De Telegraaf.

Батько одного з хлопців каже, що його сина завербував у Telegram проросійський хакер.

За версією прокуратури, один з підлітків у серпні цього року пройшов маршрутом повз Європол, Євроюст та посольство Канади в Гаазі із пристроєм, який відстежує мережі поблизу та перехоплює дані.

Батьки одного з підозрюваних заявили, що обшук та арешт сина стали для них несподіванкою. Вони не підозрювали, що їхній син може бути втягнутий у шпигунську діяльність.

"Мій син не виходить на вулицю, він працює в супермаркеті та не виявляє жодного бажання досліджувати світ", – сказав батько одного з хлопців.

У поліції кажуть, що один із затриманих хлопців залишатиметься під вартою ще два тижні, а інший перебуватиме під домашнім арештом.

Медіа зазначає, що в Нідерландах з травня діє суворіший закон проти втручання іноземних держав. Покарання передбачає до 8 років увʼязнення.

