У Німеччині різко скоротилася кількість заяв на отримання притулку

02 листопада 2025, 18:47
У Німеччині різко скоротилася кількість заяв на отримання притулку
Фото: з вільного доступу
Кількість первинних заяв на отримання притулку в Німеччині в жовтні впала майже наполовину.

Кількість первинних заяв на надання притулку в Німеччині в жовтні цього року впала приблизно на 55% у порівнянні з тим самим місяцем 2024-го.

Про це інформує видання Bild з посиланням на главу Міністерства внутрішніх справ Александра Добріндта. 

В жовтні цього року було подано 8 823 заяви, тоді як у жовтні минулого року їхня кількість становила 19 785.

"Наша міграційна політика працює. Ми значно зменшили фактори притягання та "магнітний ефект" Німеччини для нелегальної міграції", - зазначив міністр.

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, у вересні також спостерігалося різке падіння на 49,6% у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року.

Раніше ми такоє писали, що у Німеччині зростає кількість працевлаштованих українських біженців

 

Німеччинабіженці

