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CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині запропонували загальнонаціональну програму кондиціонування через рекордну спеку

29 червня 2026, 11:22
У Німеччині запропонували загальнонаціональну програму кондиціонування через рекордну спеку
Фото: EPA/UPG
Її ідея полягає в тому, щоб надавати кошти на кондиціонери лише у тому випадку, якщо на даху будівель встановлені сонячні батареї.

Німецька партія "Союз-90/Зелені" заговорила про потребу у кондиціонерах по всій країні для захисту від екстремальної спеки, що накрила країну останніми днями.

Про це пише Bild.

Співголова партії у Бундестазі Катаріна Дрьоге вважає, що країні потрібна термінова програма з охолодження – забезпечити кондиціонерами дитячі садки, школи, лікарні та будинки для людей похилого віку. Її ідея полягає в тому, щоб надавати кошти на кондиціонери лише у тому випадку, якщо на даху будівель встановлені сонячні батареї. За словами Дрьоге, логіка проста: коли сонце найпекучіше, панелі виробляють найбільше електроенергії, саме тоді, коли кондиціонер працює на повну потужність.

"Зелені" також вимагають висадити мільйони нових міських дерев, провести масштабну кампанію з розущільнення бетонних "пустель" і встановити значно більше питних фонтанчиків. "Ця рекордна спека має стати сигналом тривоги для Фрідріха Мерца. Бо зрештою, спека в лікарнях, школах та дитячих садках також шкодить економіці. І це те, що особливо непокоїть канцлера", – заявила Дрьоге.

Нагадаємо, останніми днями значну частину Європи накрила аномальна спека. У Франції 24–26 червня на піку рекордної хвилі зафіксували близько тисячі додаткових смертей. Німеччина встановлювала температурні рекорди три дні поспіль – у громаді Найсемюнде поблизу кордону з Польщею зафіксували +41,7°C. У Чехії в найспекотніший день в історії 28 червня зафіксували +41,9°C.

Німеччинаспека

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