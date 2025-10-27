У Парижі почався суд над десятьма обвинуваченими у кіберпереслідуванні Бріжит Макрон — The Guardian

Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення.

У Парижі розпочався судовий процес над десятьма особами, яких звинувачують у кіберпереслідуванні першої леді Франції. Підсудні поширювали неправдиві твердження, нібито Бріжит Макрон є чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє.

Про це пише The Guardian.

Обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення. Ця справа стала продовженням боротьби президентського подружжя з хвилею дезінформації, яка поширилася як у Франції, так і в США.

Плітки про Бріжит Макрон вперше з’явилися у Франції в 2021 році, однак згодом були підхоплені американськими праворадикальними інфлюенсерами — такими як Такер Карлсон і Джо Роган. У 2022 році Бріжит Макрон уже подавала позов у Франції проти блогерки та самопроголошеної ясновидиці Кендіс Оуенс, яка поширювала подібні твердження, звинувативши її в "глобальній кампанії приниження". Макрон виграла справу у першій інстанції, але рішення було скасовано в апеляції — тепер вона оскаржує його повторно.

Ця справа може стати прецедентом у захисті публічних осіб від онлайн-наклепу, попри високий поріг доказів у США. Сама Оуенс вже назвала позов "політично мотивованою атакою на свободу слова".