У поліції вже понад рік впроваджується скандинавська модель спілкування, - МВС

В українській поліції вже більше як рік впроваджується так звана скандинавська модель комунікації, головна мета якої спілкування з учасниками масових акцій для недопущення конфліктів

Про це розповів речник МВС Артем Шевченко, коментуючи події із застосуванням поліцейськими сили до представників C14, інформує "Громадське".

"Скандинавська модель… уже більше, ніж рік впроваджується у нас… у кожному територіальному органі поліції, в головному управлінні у Києві, в областях. За скандинавською моделлю створенні підрозділи поліції комунікації — у Києві їх найбільше", - сказав Шевченко.

Він пояснив, що головне завдання підрозділів поліції комунікації - "спочатку говорити з учасниками акцій". "Вони доволі ефективні, цей досвід розповсюджується по всій країні...", - додав Шевченко.

"Реальні випадки які можна закинути поліції щодо надмірного насилля вони все-таки одиничні", - наголосив речник МВС.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.