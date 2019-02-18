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У поліції вже понад рік впроваджується скандинавська модель спілкування, - МВС

Головне завдання підрозділів поліції комунікації - "спочатку говорити з учасниками акцій"
В українській поліції вже більше як рік впроваджується так звана скандинавська модель комунікації, головна мета якої спілкування з учасниками масових акцій для недопущення конфліктів
У поліції вже понад рік впроваджується скандинавська модель спілкування, - МВС Фото:МВС

Про це розповів речник МВС Артем Шевченко, коментуючи події із застосуванням поліцейськими сили до представників C14, інформує "Громадське".

"Скандинавська модель… уже більше, ніж рік впроваджується у нас… у кожному територіальному органі поліції, в головному управлінні у Києві, в областях. За скандинавською моделлю створенні підрозділи поліції комунікації — у Києві їх найбільше", - сказав Шевченко.

Він пояснив, що головне завдання підрозділів поліції комунікації - "спочатку говорити з учасниками акцій". "Вони доволі ефективні, цей досвід розповсюджується по всій країні...", - додав Шевченко.

"Реальні випадки які можна закинути поліції щодо надмірного насилля вони все-таки одиничні", - наголосив речник МВС.

Нагадаємо, 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

 

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18 02 2019 21:16
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