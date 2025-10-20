Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі не оскаржуватимуть відмову в екстрадиції українця Журавльова

20 жовтня 2025, 18:32
Скриншот / TVP Info
Чоловік фігурує у справі про підрив газопроводів "Північний потік".
Окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати відмову суду в екстрадиції до Німеччини 49-річного українця Володимира Журавльова, який фігурує у справі про підрив газопроводів "Північний потік".
 
Про це пише RMF FM.
 
Журналісти запитали міністра юстиції Вальдемара Журека, що він думає про рішення Варшавського окружного суду відмовити в екстрадиції. 
 
"Ми дуже задоволені рішенням незалежного суду", — відповів урядовець і додав, що Польща виконала всі формальності, і рішення суду є незалежним.
 
За його словами, рішення суду ґрунтувалося на правових міркуваннях і політичному контексті війни. Він нагадав, що суд визнав: Україна має право захищатися, зокрема діями проти економічної інфраструктури росії.
 
Як наголосив міністр, "ми не можемо карати того, хто захищає свою батьківщину різними способами". Він додав, що Україна бореться не лише за захист власних кордонів, а й за безпеку всієї Європи.
 
Журек також розповів, що в Польщі проводилося розслідування підриву газопроводу, але затриманому не висунули жодних звинувачень, оскільки доказів вини так і не знайшли.
 
Нагадаємо, 17 жовтня польський суд не погодився на екстрадицію 49-річного Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік". Українцеві також скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
