У Польщі росіянин та білорус отримали 4 роки тюрми за шпигунство на користь російської розвідки

Обох заарештували ще у квітні 2022 року.

Окружний суд у Білостоку засудив двох чоловіків до чотирьох років позбавлення волі за шпигунство на користь російської розвідки.

Про це інформує Польське радіо.

Згідно з матеріалами справи, це росіянин і білорус, які протягом кількох років збирали важливу інформацію, зокрема, про польських військових, і передавали це російській розвідці.

Звинувачення стосуються 2017-2022 років. Впродовж цього часу обвинувачені збирали інформацію, серед іншого: про польські військові частини, їх оснащення, завдання на кордоні з білоруссю та співпрацю з іншими арміями країн НАТО.

Обидва фігуранти перебували в Польщі легально. білорус навчався в одному з університетів Білостока, а згодом займався організацією парашутної підготовки – за цей час він мав налагодити контакти, в тому числі соціальні, і використати їх для роботи на російську військову розвідку. Зі свого боку, росіянин шпигував під виглядом культурної діяльності та туризму.

Обох заарештували у квітні 2022 року. Тоді прокурор подав клопотання про виключення відкритого слухання, посилаючись на важливі державні інтереси, а також на приватні інтереси – свідків, серед яких багато військових. Адвокати обвинувачених вимагали відкрити суд. Зрештою, суд повністю закрив засідання.