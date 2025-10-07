У Польщі відреагували на заяву Меркель про винних у війні в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, у якій вона звинуватила Варшаву, а також Литву і Латвію в причетності до початку повномасштабної війни рф проти України.

Про це пише Polsat News.

У виданні нагадали, що в нещодавньому інтерв'ю Меркель розповіла, що у 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном вона хотіла організувати перемовини Європейського Союзу з російським диктатором Володимиром Путіним, але проти цього виступили країни Балтії та Польща.За словами глави МЗС Польщі, це "така сама правда", як і заява ексканцлера Німеччини про те, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Це чиста правда. Подивіться, як відреагував німецький уряд на те, що я сказав у 2007 році про те, що нам не подобаються угоди, які укладають над нашими головами, тож, мабуть, канцлерка забула, як її власний уряд відреагував на наші протести", - сказав Сікорський, коментуючи слова Меркель.