Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі відреагували на заяву Меркель про винних у війні в Україні

07 жовтня 2025, 12:07
У Польщі відреагували на заяву Меркель про винних у війні в Україні
Фото: polradio.pl
У Польщі натякнули, що Меркель є "одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, у якій вона звинуватила Варшаву, а також Литву і Латвію в причетності до початку повномасштабної війни рф проти України.
 
Про це пише Polsat News.
 
У виданні нагадали, що в нещодавньому інтерв'ю Меркель розповіла, що у 2021 році разом із президентом Франції Емманюелем Макроном вона хотіла організувати перемовини Європейського Союзу з російським диктатором Володимиром Путіним, але проти цього виступили країни Балтії та Польща.За словами глави МЗС Польщі, це "така сама правда", як і заява ексканцлера Німеччини про те, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".
 
"Це чиста правда. Подивіться, як відреагував німецький уряд на те, що я сказав у 2007 році про те, що нам не подобаються угоди, які укладають над нашими головами, тож, мабуть, канцлерка забула, як її власний уряд відреагував на наші протести", - сказав Сікорський, коментуючи слова Меркель.
 
Зазначається, що в цьому ж інтерв'ю ексканцлерка Німеччини висловила думку, що саме відсутність у Європі спільної політики щодо росії могла призвести до повномасштабного вторгнення в Україну.
 
Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю угорському виданню Partizan заявила, що Польща та країни Балтії несуть спільну відповідальність за вторгнення росії в Україну. Вона додала, що 2021 року намагалася створити новий формат прямих переговорів ЄС із главою рф путіним, оскільки, як вона визнала, Мінські угоди "путін уже не сприймав усерйоз". За словами Меркель, проти цієї ініціативи виступили Польща, Литва, Латвія та Естонія.

 

росія окупантивійна в УкраїніПольща

Останні матеріали

Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється