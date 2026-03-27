27 березня 2026, 12:10
У Польщі затримали експрацівника українських спецслужб
Скриншот з відео
Чоловіка вважають фальшивомонетником-самоучкою.
У Польщі затримали сімох людей, яких правоохоронці називають учасниками організованого злочинного угруповання. Один із них — колишній працівник українських спецслужб.
 
Про це пише Gazeta Wyborcza.
 
Наприкінці минулого року Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю вилучило 76 підроблених банкнот номіналом 500 злотих.
 
Унаслідок співпраці з кримінальним відділом міської комендатури поліції в Радомі, кримінальним відділом воєводської комендатури поліції в Радомі, а також відділом боротьби з економічною злочинністю столичної комендатури поліції днями вдалося затримати сімох підозрюваних фігурантів. Так, у місті Сохачев заарештували двох громадян України — чоловіка та дружину. Чоловіка польська поліція вважає фальшивомонетником: у його квартирі знайшли цілу виробничу лінію підробник купюр та роздруківки банкнот номіналом 100 та 200 злотих. На його комп'ютері також знайшли зображення банкнот, які збігалися з тими, що були випущені в обіг.
 
Підозрюваний, за даними поліції, є колишнім співробітником українських спецслужб, який є самоучкою у сфері підробки грошей та має спеціалізовані знання у сфері ІТ та електроніки.
 
Також у Вроцлаві затримали росіянина, який буцімто був спільником українця, а також раніше був причетний до виробництва наркотиків. У нього вилучили прекурсор для виробництва метамфетаміну. ​​Тим часом у Катовіце та Познані поліція затримала решту підозрюваних, які надавали іншим членам злочинного угруповання банківські рахунки.
 
Поліція наголосила, що розслідування справи триває й можливі нові арешти.

 

