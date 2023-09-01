У Польщі заявили, що готові "повністю відрізати" білорусь від Європи у разі потреби

Польща разом з країнами Балтії готова до конкретних кроків у разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з білоруссю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомляє Wprost.

"Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним", - сказав Камінський.

Міністр також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

"Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо білорусь від Європи", - наголосив глава МВС Польщі.

Нагадаємо, що після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина у рф частина його бойовиків прибула до білорусі. Зараз там перебуває близько 6,4 тисячі "вагнерівців".

Нещодавно повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з білоруссю якщо станеться "критичний інцидент" за участю найманців ПВК "Вагнера".