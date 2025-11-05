Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У рф дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області

05 листопада 2025, 13:35
Фото: www.ekathimerini.com
Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано".
У ніч на 5 листопада безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області росії.
 
Про це повідомив губернатор Михайло Євраєв.
 
Уранці стало відомо про обстріли енергетичних об'єктів у російських Владимирі й Орлі. По них били дрони і, ймовірно, ракети.
 
У Ярославській області, за словами губернатора, "незначно пошкоджено" одразу дві нафтоперегінні станції. Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Він звинуватив в організації атаки Україну.
 
Уранці в регіоні оголошували повітряну тривогу у зв'язку з атакою БПЛА. Євраєв закликав населення не виходити з дому, дітям дозволили вільне відвідування шкіл і садків. Також через обстріл закривали місцевий аеропорт "Туношна", повідомляв Telegram-канал 76.ru.
 
Уранці міноборони рф відзвітували про 40 збитих дронів у семи областях, Ярославської серед них немає. Відстань від України до Ярославської області становить приблизно 1 тис. км.

 

Дронвійна в Україніросія окупанти

