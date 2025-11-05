У рф дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області

Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано".

У ніч на 5 листопада безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області росії.

Про це повідомив губернатор Михайло Євраєв.

Уранці стало відомо про обстріли енергетичних об'єктів у російських Владимирі й Орлі. По них били дрони і, ймовірно, ракети.

У Ярославській області, за словами губернатора, "незначно пошкоджено" одразу дві нафтоперегінні станції. Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Він звинуватив в організації атаки Україну.