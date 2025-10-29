Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росії ліквідували підполковника ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині – ГУР

29 жовтня 2025, 11:11
У Кемеровській області рф вибухнула машина із підполковником російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині.
 
Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України.
 
За даними ГУР, інцидент трапився 25 жовтня. За кермом авто перебував підполковник поліції Веніамін Мазжерін. Він проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області.
 
"Оберег — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення рф на територію України в лютому–березні 2022 року", — зазначають у ГУР.
 
На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців цього підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.
 
Воєнна розвідка України ще у квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Оберегу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку, зазначає ГУР.
 
"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — ідеться в повідомленні.

 

