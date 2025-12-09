У росії розбився літак Ан-22

На борту було семеро людей.

Літак Ан-22 зазнав аварії в Іванівській області росії. На борту перебували семеро людей.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби.

Падіння літака сталося у Фурманівському районі. На місці працюють екстрені служби, щодо постраждалих інформації немає.

Літак, за попередніми даними, належав Міноборони рф. Офіційних підтверджень цьому поки немає.

Зазначимо, Ан-22 — це радянський турбогвинтовий, широкофюзеляжний, транспортний літак. Він призначений для перевезення на великі відстані важкого та великогабаритного озброєння, військової техніки та військ, а також для десантування парашутним та посадковим засобами повітряних десантів.