У росії запроваджують цілорічний призов

Держдума ухвалила закон, який дозволяє проводити медогляди та відбір призовників з 1 січня до 31 грудня.

Держдума у третьому, остаточному читанні 28 жовтня ухвалила закон, який передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня.

Про це стало відомо з документу, опублікованому на сайті Держдуми.

Схвалений закон передбачає, що військкомати зможуть протягом усього року організовувати медичний огляд призовників, улаштовувати психологічний добір і проводити засідання призовної комісії, пише "Медуза". Відправлятимуть до місця служби, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня. Але повістки надсилатимуть призовникам протягом усього року.

Автори ініціативи заявляли, що її спрямовано нібито на те, щоб "розвантажити" військові комісаріати. У пояснювальній записці зазначали, що новий закон дасть змогу рівномірно розподілити навантаження на призовні пункти й підвищити якість призову громадян на військову службу.