У росії запроваджують цілорічний призов

28 жовтня 2025, 15:33
Фото: з вільного доступу
Держдума ухвалила закон, який дозволяє проводити медогляди та відбір призовників з 1 січня до 31 грудня.
Держдума у третьому, остаточному читанні 28 жовтня ухвалила закон, який передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня.
 
Про це стало відомо з документу, опублікованому на сайті Держдуми.
 
Схвалений закон передбачає, що військкомати зможуть протягом усього року організовувати медичний огляд призовників, улаштовувати психологічний добір і проводити засідання призовної комісії, пише "Медуза". Відправлятимуть до місця служби, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня. Але повістки надсилатимуть призовникам протягом усього року.
 
Автори ініціативи заявляли, що її спрямовано нібито на те, щоб "розвантажити" військові комісаріати. У пояснювальній записці зазначали, що новий закон дасть змогу рівномірно розподілити навантаження на призовні пункти й підвищити якість призову громадян на військову службу.
