У Росії журналіст зібрав необхідні 3,5 млн рублів на фільм про Децла

У Росії журналіст Роман Супер зібрав необхідні 3,5 мільйона рублів на фільм про репера Кирила Тлумацького, більш відомого як Децл.

Станом на ранок 13 березня зібрано 3,6 мільйона рублів.

"Щодня я спілкуюся з ближнім колом артиста: друзями й музикантами, які працювали з ним всі останні роки. А ще — з батьками Кирила, у яких немає ні найменших сумнівів у необхідності збереження пам’яті про сина", - розповів Супер раніше.

18 лютого журналіст Роман Супер оголосив про плани зняти документальний фільм про життя Децла. Він запустив кампанію зі збору коштів на зйомки фільму. Син репера виступив проти зйомок документального фільму про батька. ​13-річний Антоній назвав Супера "аферистом". Натомість мати Децла Ірина Толмацька заявила, що гроші на документальний фільм про її сина збирає "реальний режисер, що не аферист".

Нагадаємо, Кирило Толмацький помер 3 лютого. Виконавцю стало погано після виступу в іжевському клубі "Пош", розповів його концертний директор Павло Беленець. За попередньою інформацією, причиною смерті стала зупинка серця.