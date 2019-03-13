Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії журналіст зібрав необхідні 3,5 млн рублів на фільм про Децла

Вже вдалось зібрати 3,6 мільйона рублів.
У Росії журналіст Роман Супер зібрав необхідні 3,5 мільйона рублів на фільм про репера Кирила Тлумацького, більш відомого як Децл.
У Росії журналіст зібрав необхідні 3,5 млн рублів на фільм про Децла Фото: facebook.com/alexandertolmatskiy

Станом на ранок 13 березня зібрано 3,6 мільйона рублів. 

"Щодня я спілкуюся з ближнім колом артиста: друзями й музикантами, які працювали з ним всі останні роки. А ще — з батьками Кирила, у яких немає ні найменших сумнівів у необхідності збереження пам’яті про сина", - розповів Супер раніше.

18 лютого журналіст Роман Супер оголосив про плани зняти документальний фільм про життя Децла. Він запустив кампанію зі збору коштів на зйомки фільму. Син репера виступив проти зйомок документального фільму про батька. ​13-річний Антоній назвав Супера "аферистом". Натомість мати Децла Ірина Толмацька заявила, що гроші на документальний фільм про її сина збирає "реальний режисер, що не аферист".

Нагадаємо, Кирило Толмацький помер 3 лютого. Виконавцю стало погано після виступу в іжевському клубі "Пош", розповів його концертний директор Павло Беленець. За попередньою інформацією, причиною смерті стала зупинка серця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2019 09:48
ТЕГИ: Росія, фільм
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.