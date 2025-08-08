Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Румунії підозрюють росію у навмисному забрудненні азербайджанської нафти

08 серпня 2025, 21:59
У Румунії підозрюють росію у навмисному забрудненні азербайджанської нафти
Фото: zn.ua
Концентрація шкідливих речовин була настільки високою, що могла серйозно пошкодити обладнання НПЗ.

Румунська влада розглядає ймовірність того, що росія здійснила акт саботажу в межах гібридної війни, навмисно забруднивши партію азербайджанської нафти, яка постачалася на нафтопереробний завод компанії OMV Petrom.

Про це повідомляє румунський портал G4Media із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, до Румунії надійшла забруднена органічними хлоридами азербайджанська нафта. Концентрація шкідливих речовин була настільки високою, що могла серйозно пошкодити обладнання НПЗ.

За однією з версій, забруднення могло статися на ділянці нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан довжиною понад 1700 км. Операцію називають відносно простою з технічної точки зору, але потенційно руйнівною.

Про інцидент Міністерство енергетики Румунії повідомила сама компанія OMV Petrom. Внаслідок ситуації нафтопереробний завод Petrobrazi не зміг отримати 184 тисячі тонн імпортної нафти. Через це румунське Міненерго було змушене оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі для оперативного реагування на кризу.

РумуніянафтаНПЗАзербайджанросія загроза

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється