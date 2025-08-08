У Румунії підозрюють росію у навмисному забрудненні азербайджанської нафти

Концентрація шкідливих речовин була настільки високою, що могла серйозно пошкодити обладнання НПЗ.

Румунська влада розглядає ймовірність того, що росія здійснила акт саботажу в межах гібридної війни, навмисно забруднивши партію азербайджанської нафти, яка постачалася на нафтопереробний завод компанії OMV Petrom.

Про це повідомляє румунський портал G4Media із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, до Румунії надійшла забруднена органічними хлоридами азербайджанська нафта. Концентрація шкідливих речовин була настільки високою, що могла серйозно пошкодити обладнання НПЗ.

За однією з версій, забруднення могло статися на ділянці нафтопроводу Баку – Тбілісі – Джейхан довжиною понад 1700 км. Операцію називають відносно простою з технічної точки зору, але потенційно руйнівною.

Про інцидент Міністерство енергетики Румунії повідомила сама компанія OMV Petrom. Внаслідок ситуації нафтопереробний завод Petrobrazi не зміг отримати 184 тисячі тонн імпортної нафти. Через це румунське Міненерго було змушене оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі для оперативного реагування на кризу.