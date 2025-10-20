Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії "Лукойл"

20 жовтня 2025, 16:53
У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії
Одна людина зазнала серйозних травм.
У румунському місті Плоєшть стався вибух на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, що належить російській компанії "Лукойл". Одна людина зазнала серйозних травм. 
 
Про це повідомляє Digi24 із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій Прахови.
 
"Вибух не супроводжувався пожежею. Ми втрутилися з мобільною бригадою інтенсивної терапії для обстеження, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який був у свідомості, з черепно-лицевою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки", - розповіли рятувальники. 
 
Потерпілого оперативно госпіталізували. 
 
Офіційні причини вибуху поки не оголошено. Представники румунських екстрених служб проводять перевірку обставин події та оцінюють можливі технічні порушення під час ремонтних робіт.

 

росія окупантивійна в УкраїніЛукойл

