У Румунії заявили про передачу Україні танків

Зокрема йдеться про танки Т-55 або Т-72

Глава Міноборони Румунії Йонуц Моштяну повідомляв, що його відомство планує надати відкритість щодо питання постачань озброєння у межах військової допомоги для України, адже станом на початок 2025 року такі дані були засекречені.

Про це пише Defense Express.

У Румунії зрозуміли, що такий підхід є для них не корисним, тому Моштяну коротко підсумував вміст понад 20 пакетів військової допомоги, наголосивши, що його країна відправила Києву "те, що їм треба було і що у нас було у наявності від куль і касок до танків і ракет Patriot".

Водночас у Defense Romania написали, що у повідомлення міністра щодо передачі Україні танків складно повірити, адже на "папері" Румунія не має такої зайвої техніки.