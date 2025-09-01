Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Румунії заявили про передачу Україні танків

01 вересня 2025, 09:09
У Румунії заявили про передачу Україні танків
Зокрема йдеться про танки Т-55 або Т-72
Глава Міноборони Румунії Йонуц Моштяну повідомляв, що його відомство планує надати відкритість щодо питання постачань озброєння у межах військової допомоги для України, адже станом на початок 2025 року такі дані були засекречені.
 
Про це пише Defense Express.
 
У Румунії зрозуміли, що такий підхід є для них не корисним, тому Моштяну коротко підсумував вміст понад 20 пакетів військової допомоги, наголосивши, що його країна відправила Києву "те, що їм треба було і що у нас було у наявності від куль і касок до танків і ракет Patriot".
 
Водночас у Defense Romania написали, що у повідомлення міністра щодо передачі Україні танків складно повірити, адже на "папері" Румунія не має такої зайвої техніки. 
 
"Так, станом на сьогодні Румунія має на озброєнні п’ять діючих танкових батальйонів, з яких три на танках Т-55, і ще по одному на TR-85 і TR-85M1 Bizonul, а з огляду на те, що Abrams будуть лише у наступному році, то навряд чи б у румунському війську вважають, що в них є зайві машини. А щодо Т-72, то вони були зняті з озброєння ще 20 років тому, тож ймовірно можуть бути корисними лише як донори запчастин", - аналізують в Defense Express.
 
Експерти вважають, що румунський міністр мав на увазі бронетранспортер TAB-71, який порівняно з танками, вже був помічений на озброєнні українських бійців. 

 

Румуніятанкивійна в Україніросія окупанти

