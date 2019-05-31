У Швейцарії чоловік взяв у заручники двох жінок, вбив їх, а потім застрелився
Правоохоронці отримали повідомлення про захоплення заручників 31 травня о 5:30. Чоловік вів перемовини з поліцією через вікно будівлі, в якій він тримав заручниць, повідомляє "Громадське".
Після трьох годин переговорів зловмисник заявив, що через десять хвилин він здасться правоохоронцям, але невдовзі після цього у будинку пролунали декілька пострілів.
Силовики увійшли в будівлю і знайшли двох жінок 38 і 34 років та чоловіка з вогнепальними пораненнями, всі вони померли.
Поліція розпочала розслідування інциденту, мотиви зловмисника наразі невідомі.
Нагадаємо, що один підліток загинув, ще восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини у школі в американському штаті Колорадо. Згідно з повідомленнями місцевої влади 7 травня двоє старшокласників відкрили вогонь у школі у передмісті Денвера, штат Колорадо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені