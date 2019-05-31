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У Швейцарії чоловік взяв у заручники двох жінок, вбив їх, а потім застрелився

Силовики увійшли в будівлю і знайшли двох жінок 38 і 34 років та чоловіка з вогнепальними пораненнями
У швейцарському Цюріху 60-річний чоловік взяв у заручники двох жінок, три години вів переговори з поліцією, але в підсумку застрелив їх, а потім наклав на себе руки.
У Швейцарії чоловік взяв у заручники двох жінок, вбив їх, а потім застрелився Фото: gettyimages.com

Правоохоронці отримали повідомлення про захоплення заручників 31 травня о 5:30. Чоловік вів перемовини з поліцією через вікно будівлі, в якій він тримав заручниць, повідомляє "Громадське".

Після трьох годин переговорів зловмисник заявив, що через десять хвилин він здасться правоохоронцям, але невдовзі після цього у будинку пролунали декілька пострілів.

Силовики увійшли в будівлю і знайшли двох жінок 38 і 34 років та чоловіка з вогнепальними пораненнями, всі вони померли.

Поліція розпочала розслідування інциденту, мотиви зловмисника наразі невідомі.

Нагадаємо, що один підліток загинув, ще восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини у школі в американському штаті Колорадо. Згідно з повідомленнями місцевої влади 7 травня двоє старшокласників відкрили вогонь у школі у передмісті Денвера, штат Колорадо.

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31 05 2019 15:32
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