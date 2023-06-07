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У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року – Білий дім

07 червня 2023, 17:09
У США достатньо коштів для допомоги Україні до кінця фінансового року – Білий дім
Фото: УНН
США продовжать підтримувати Україну.

У США є достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги Україні до кінця фінансового року, який завершується восени.

Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми маємо достатньо коштів, як я вже говорив раніше, щоб підтримувати Україну на полі бою до кінця цього фінансового року", — сказав він. 

Відповідаючи на питання чи знадобиться Білому дому звертатися до Конгресу по виділення додаткових коштів на допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС, Кірбі зазначив, що США зараз оцінюють збитки завдані знищенням греблі.

"Безперечно, на цій ранній стадії важко побачити, що це матиме вплив на додаткове фінансування, чи то цього року, чи то в наступному році, виходячи з вибуху. Якщо ми відчуємо, що нам потрібно повернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням для України, ми це зробимо. Але ми зробимо це у відповідний час, а зараз невідповідний час для такої розмови з ними", — сказав він.

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