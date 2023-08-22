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У США назвали умову, за якої готові долучитись до навчання українських пілотів на F-16

22 серпня 2023, 09:05
У США назвали умову, за якої готові долучитись до навчання українських пілотів на F-16
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови.

Сполучені Штати готові приєднатись до програми навчання українських пілотів на літаках F-16 за умови, що європейські країни не встигатимуть з процесом навчання.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", - зазначила вона.

Вона зазначила, що США приєднаються до процесу навчання українських пілотів, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе цю ініціативу, будуть відставити від запланованого графіку.

Представниця американського оборонного відомства також заявила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими використовувати винищувачі F-16, а цей процес займе деякий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

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