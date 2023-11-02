У США ще три штати визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні", яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд і Аризона — визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Нині вже 31 американський штат ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

"Ще три штати долучились до визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем памʼяті про це", — зазначила пані посол.

Нині посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби все більше штатів визнавали цю трагедію геноцидом.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Голодомор 1932—1933 років в Україні", яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу девʼяностих роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.