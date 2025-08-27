Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У США сталася стрілянина в католицькій школі: є загиблі

27 серпня 2025, 21:55
У США сталася стрілянина в католицькій школі: є загиблі
Фото: Getty Images
Загинули діти 8 і 10 років
Двоє дітей загинули і 17 осіб дістали поранення внаслідок стрілянини у католицькій школі в Міннеаполісі, США.
 
 
Про це повідомляє ABC News
 
За даними поліції, вранці озброєний чоловік підійшов до церкви в католицькій школі Annunciation Catholic School і почав стріляти через вікна церкви по дітях та інших вірянах, які прийшли на месу.
 
За словами поліцейського, загинули діти 8 і 10 років. Чоловік також вистрілив у себе й помер на місці.
 
Поранень зазнали 17 осіб, серед них 14 дітей, двоє з них перебувають у критичному стані.
 
Чоловік, якому на вигляд близько 20 років, мав із собою гвинтівку, рушницю та пістолет. Поліція вважає, що він стріляв з усіх трьох видів зброї.
