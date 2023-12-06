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​У США висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам, причетним до воєнних злочинів в Україні

06 грудня 2023, 20:11
​У США висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам, причетним до воєнних злочинів в Україні
Польща США
Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти росіян Сурена Мкртчяна, Дмитра Будника та ще двох осіб, прізвища яких ще не встановлені та які фігурують у документі під іменами "Валерій" та "Назар".

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що звинувачення висунуто "у зв'язку з незаконним затриманням громадянина США в контексті збройного конфлікту між росією та Україною".

Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту. Після цього жертву примушували виконувати рити траншеї для армії росії та підрозділів терористичної організації "ДНР".

"Світ став свідком жахів жорстокого вторгнення росії в Україну, і це ж торкнулося і Міністерства юстиції США. Саме тому Міністерство юстиції перші в історії висунуло звинувачення, відповідно до Уставу США, про воєнні злочини проти чотирьох пов'язаних з росією військовослужбовців за тяжкі злочини проти американського громадянина", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Офіс генпрокурора України привітав рішення Мін'юсту США і зазначив, що це - "перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російської агресії, у рамках юрисдикції іноземних країн".

"Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали постраждалого з будинку, у якому він проживав у с. Милове у Херсонській області. За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували сексуальним насильством та вбивством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генеральний прокурор США також подякував українському Офісу Генерального прокурора за допомогу надану у процесі розслідування.

"Офіс Генерального прокурора на постійній основі співпрацює з американськими колегами та обмінюється інформацією щодо міжнародних злочинів росії. Завдяки Меморандуму про співпрацю, який генеральний прокурор Андрій Костін та Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підписали у вересні 2022 року, ця співпраця вийшла на новий рівень та приносить відчутні результати. Ми щиро вітаємо роботу американських колег та готові й надалі всебічно сприяти та надавати усю необхідну інформацію", - наголосили в Офісі генпрокурора.

СШАвійна в Українівоєнні злочиниросія окупанти

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