Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У США заарештували чотирьох росіян за підозрою в експорті заборонених товарів до рф

02 листопада 2023, 12:46
У США заарештували чотирьох росіян за підозрою в експорті заборонених товарів до рф
з вільних джерел
Обвинувачені нелегально постачали в росію обладнання для високоточної зброї, яка використовувалася на полі бою в Україні.

росіяни незаконно закуповували та відправляли до росії електронні компоненти. Частина товарів використовувалася у війні проти України.

Про це повідомляє  Міністерство юстиції США .

Обвинувачені нелегально постачали в росію обладнання для високоточної зброї, яка використовувалася на полі бою в Україні. Напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення на мільйони доларів незаконно вивезли до росії через підставні компанії в Брукліні.

"Чотири людини було заарештовано, обвинувальний висновок та кримінальну справу подано у Східному окрузі Нью-Йорка щодо двох окремих змов з метою незаконного експорту технологій подвійного призначення до росії", - йдеться в офіційному повідомленні американського Мін'юсту.

Деталі знайшли у вилучених російських збройових платформах та устаткуванні радіотехнічної розвідки в Україні. Вони доставили сотні поставок на суму понад 7 мільйонів доларів.

росіяни отримували замовлення від користувачів в оборонному та технологічному секторах, яким потрібна була деталь чи предмет у США. Потім, використовуючи псевдоніми, вони спілкувалися з американськими виробниками та дистриб'юторами. Після отримання відправляли товари до Брукліна.

Звідти вони незаконно відправляли товари різним корпораціям-посередникам, які розташовані в інших країнах, включаючи Туреччину, Гонконг, Індію, Китай та Об'єднані Арабські Емірати, звідки вони пересилалися до росії.

США ввели санкції проти росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

СШАарештвійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється