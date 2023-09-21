У США запропонували розширити санкції проти КНДР за підтримку російської агресії в Україні

Представники Демократичної і Республіканської партій Джеррі Конноллі та Джо Вілсон представили законопроєкт у Палаті представників США.

Два законодавці США запропонували законопроєкт, у якому закликають розширити санкції проти Північної Кореї за її підтримку війни росії проти України.

Про це повідомляє агенція Yonhap.

Представники Демократичної і Республіканської партій Джеррі Конноллі та Джо Вілсон представили законопроєкт у Палаті представників США.

"Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин є членом альянсу тиранів, які працюють, щоб знищити свободу та демократію в усьому світі", — сказав Вілсон.

Він додав, що висунутий законопроєкт гарантуватиме, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не зможе ані отримувати вигоду, ані допомагати та сприяти масовому вбивству невинних українців.

Коннолі заявив, що матеріальна підтримка Кім Чен Ином незаконної війни росії проти України означатиме небезпечне партнерство між "двома зловмисними акторами", які загрожують глобальному миру.

"Ми не можемо дозволити цьому партнерству залишитися без контролю. Настав час Сполученим Штатам вжити рішучих дій і перешкодити використанню північнокорейської зброї у кривавій війні путіна проти українського народу", — додав він.

Нещодавно президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея та союзники "не залишаться осторонь" у разі отримання КНДР допомоги від росії для посилення можливостей своєї зброї масового знищення.