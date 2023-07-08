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CУСПІЛЬСТВО

У світі знищили всі заявлені запаси хімічної зброї – Організація із заборони хімічної зброї

08 липня 2023, 14:07
У світі знищили всі заявлені запаси хімічної зброї – Організація із заборони хімічної зброї
Фото: ЕРА
В ОЗХЗ пояснили, про яку саме хімічну зброю йде мова.

У світі знищили останню заявлену хімічну зброю.

Про це повідомила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). 

Мова йде про запаси, оголошені усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ).

Останні хімічні боєприпаси знищили США 7 липня. Це сталося на пілотному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі.  

"Я вітаю всі держави-учасниці, і в цьому випадку Сполучені Штати Америки, з цим великим досягненням для міжнародної спільноти. Знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї є важливою віхою для Організації. Це критично важливий крок до досягнення її місії щодо остаточної ліквідації всієї хімічної зброї", – сказав генеральний директор ОЗХЗ, посол Фернандо Аріас.

Однак за його словами, попереду чекають виклики, які потребують постійної уваги міжнародної спільноти. Зокрема, чотири країни ще мають приєднатися до Конвенції. А покинуту та стару хімічну зброю ще потрібно відновити та знищити.

СШАхімічна зброя

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