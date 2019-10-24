Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Світовому банку назвали найпоширеніші економічні реформи у світі за останній рік

"Економіки з низьким рівнем доходу провели близько 11% всіх реформ. Починаючи з 2005 року у 190 економіках світу провели понад 3800 економічних реформ", - повідомляють у Світовому банку
Протягом останнього року уряд країн світу провели близько 294 економічних реформ, які вплинули на умови ведення бізнесу.
У Світовому банку назвали найпоширеніші економічні реформи у світі за останній рік Фото: з відкритих джерел

Такі дані наводять у Світовому банку, повідомляє "Громадське".

Зі 190 країн, які Світовий банк аналізує для складання рейтингу Doing Business, 115 економік проводили реформи минулого року. Найпоширеніші стосувалися:

  • запровадження централізованих кредитних бюро,

  • розвитку електронних державних сервісів,

  • зниження ставок деяких податків,

  • посилання прав власності міноритарних акціонерів (осіб, що володіють низьким відсотком акцій компаній),

  • автоматизації операцій при міжнародній торгівлі тощо.

"Економіки з низьким рівнем доходу провели близько 11% всіх реформ. Починаючи з 2005 року у 190 економіках світу провели понад 3800 економічних реформ", - повідомляють у Світовому банку.

Нагадаємо, що Україна піднялася у рейтингу Doing Business на 7 пунктів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2019 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.