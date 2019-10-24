У Світовому банку назвали найпоширеніші економічні реформи у світі за останній рік
Такі дані наводять у Світовому банку, повідомляє "Громадське".
Зі 190 країн, які Світовий банк аналізує для складання рейтингу Doing Business, 115 економік проводили реформи минулого року. Найпоширеніші стосувалися:
-
запровадження централізованих кредитних бюро,
-
розвитку електронних державних сервісів,
-
зниження ставок деяких податків,
-
посилання прав власності міноритарних акціонерів (осіб, що володіють низьким відсотком акцій компаній),
-
автоматизації операцій при міжнародній торгівлі тощо.
"Економіки з низьким рівнем доходу провели близько 11% всіх реформ. Починаючи з 2005 року у 190 економіках світу провели понад 3800 економічних реформ", - повідомляють у Світовому банку.
Нагадаємо, що Україна піднялася у рейтингу Doing Business на 7 пунктів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?