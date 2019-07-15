У таборі на Одещині, де отруїлися діти, лишаються 114 вихованців. Їх годуватимуть сухпайками

Одеська облдержадміністрація вирішила закрити дитячий табір "Медик-2" в селищі Сергіївка, де сталося масове отруєння. Водночас дітей, які не постраждали, немає куди переводити, тому вони тимчасово залишаються в закладі, їх годуватимуть сухпайками.

Про це стало відомо під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА, повідомляє "Громадського".

Медики встановили, що причиною отруєння дітей стала кишкова інфекція. Під час перевірки комісія виявила порушення санітарних норм: зокрема йдеться про недотримання працівниками правил гігієни, неналежне зберігання продуктів та відсутність температурного режиму, деякі співробітники табору не мали санітарних книжок.

Наразі у закладі залишаються ще 114 дітей, їх немає куди перевести, кажуть чиновники. Тож незабаром дітей мають забрати їхні батьки.

Виконувачка обов'язків голови Одеської ОДА Світлана Шаталова доручила зачинити харчоблок та годувати вихованців сухпайками або "перевіреною" їжею.

Також Шаталова розпорядилася почати перевірки всіх таборів у Сергіївці, а табір 2Медик-2" - зачинити.

Зазначимо, що зараз у лікарні в селі Шабо залишаються п'ятеро дітей. Всіх інших батьки забрали додому під розписку.

Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.