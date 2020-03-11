Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Великій Британії невідомий поставив £1 млн на перемогу Байдена на виборах у США

Експерти прогнозують, що шанси Байдена на виграш 65%, а Трампа - 35%
У Великій Британії невідомий шанувальник поставив один мільйон фунтів стерлінгів на перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента у США.
У Великій Британії невідомий поставив £1 млн на перемогу Байдена на виборах у США Фото: EPA

У Сполучених Штатах заборонено робити легальні ставки на вибори, повідомляє "Громадське". Проте на жителів Великої Британії ця норма не поширюється, там незадовго до виборів у США зростає кількість ставок.

Невідомий гравець 29 жовтня поставив 1 мільйон фунтів на найбільшій біржі ставок Betfair. У разі виграшу, крім повернення 1 млн фунтів стерлінгів, він отримає ще 540 тисяч фунтів.

Експерти прогнозують, що шанси Байдена на виграш 65%, а Трампа - 35%. За підрахунками Betfair, загалом на американські вибори поставили понад 400 млн фунтів стерлінгів, що вдвічі більше, ніж під час виборів у 2016 році.

Ставка на перемогу Байдена третя за величиною ставка в історії Betfair. У 2010 році 1,1 млн фунтів стерлінгів поставили на перемогу тенісиста Рафаеля Надала на чемпіонаті у Франції, а у 2017 році ставили трохи більше за 1 млн фунтів на перемогу боксера Флойд Мейвезер-молодший у бою з Мак-Грегором. Ці ставки виявилися виграшними.

Нагадаємо, що у США почалися вибори президента

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2020 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

Як уберегти дитину від небезпек в інтернеті?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.